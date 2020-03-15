Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti - Son Dakika

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti

6 saat önce

VAN'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti, System.String[]

VAN'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Şubede, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 37 ıslak havlu kolisinde, 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., H.Ş., R.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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