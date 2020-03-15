Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti - Son Dakika

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti

6 saat önce

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçtiVAN'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti

VAN'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Şubede, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 37 ıslak havlu kolisinde, 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., H.Ş., R.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti

Narkotik, Zeyna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi

Son Dakika Haberleri
18:08 Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]