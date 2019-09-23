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Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

1 saat önce

Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı Parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntem polisi geçemediANTALYA - Antalya'da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarınını içine gizlenmiş halde...

Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntem polisi geçemedi

ANTALYA - Antalya'da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarınını içine gizlenmiş halde 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili

kargoyu teslim almaya gelen E.Ç. isimli şüpheli tutuklandı.

AntalyaAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yürütülen bir çalışmada Van'dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı. 19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda adına kargo geldiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Madde Arama Köpeği ile kargo şirketinde yapılan kontrollerde arama köpeğinin kargo paketine tepki verdi.Kargo kolisi içerisinde Türkiye'de ilk defa parke taşlarının içine gizlenmiş vaziyette yakalanan daralı (7 kilo) eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs tutuklandı.

Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Türkiye, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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