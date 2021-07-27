Üye Girişi
KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ - Son Dakika

KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ

27.07.2021 14:13

Yurtiçi Kargo, Adalar'da yaşayan müşterileri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdiğini duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Adalar'da yaşayan müşterileri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdiğini duyurdu. Şirket, artık Adalar'a gönderilen kargoları Yurtiçi Kargo teknesi ile müşterilerine ulaştırıyor. Bostancı sahilinden kargoları alan Yurtiçi Kargo teknesi, Adalar'daki müşterilerinin kargolarına daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor.

Yurtiçi Kargo, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus projesiyle birlikte artan e-ticaret kullanımı karşısında birçok yatırımı ve yeni teslimat seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunduğunu duyurdu. Artan kargo talebine karşılık başta konut bölgeleri olmak üzere birim ve personel sayısını artıran şirket, bu kapsamda Adalar'da yaşayan müşterilerine de daha hızlı hizmet vermek amacıyla Yurtiçi Kargo teknesini denize indirdi.

YK PLUS UYGULAMASI İLE KARGODA TESLİMAT KOLAYLIĞI

YK Plus projesi kapsamında mahalle esnafı ile yaptığı anlaşma sayesinde onları da kargo sürecine dahil eden Yurtiçi Kargo, teslim noktalarının yanı sıra kargo dolabı uygulamasını da hizmete sundu.

YK Plus Teslim Noktası uygulamasında mahalle esnafları ile anlaşma sağlayan Yurtiçi Kargo, e-ticaret kullanıcılarının kargolarını kendilerine en yakın anlaşmalı esnaf noktasından almasına imkan veriyor. Böylece işi gereği ya da herhangi bir sebepten dolayı evinde bulunamayacak olan Yurtiçi Kargo müşterileri, kargolarını 3 gün içerisinde istedikleri zaman bu noktalara giderek alabiliyorlar.

YK Plus 7/24 Kargo Dolapları uygulamasını tercih eden müşteriler de kargolarını haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile takip edilen noktalardan giderek günün her saati telefonlarına gelen şifreyi kullanarak 3 gün içerisinde teslim alabiliyorlar.

"3 BİNE YAKIN TESLİM NOKTASI"

Şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, 'E-ticaret kullanıcıları yaptıkları alışveriş sonrasında teslimat seçeneği olarak adrese teslim seçeneğinin yanı sıra artık YK Plus Teslim Noktası ya da YK Plus 7/24 Kargo Dolapları alternatifini kullanarak da kargolarını teslim alabiliyorlar. Şu anda kendi birimleri ile 3 bine yakın 'Teslim Noktası' ile müşterilerine hizmet veren Yurtiçi Kargo, kargo dolaplarının sayısını artırmaya devam ediyor' bilgilerine yer verildi.

Büyük e-ticaret platformlarında kullanılmaya başlanan yeni teslimat seçeneklerinin daha yaygın hale gelmesi adına Yurtiçi Kargo, çalışmalarına devam ederek bu platformlarla olan entegrasyon sürecini sürdürdüğünü bildirdi.

KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ
KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ
KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ
KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ

E ticaret, Bostancı, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım 13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar 13:41 Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Türk Hava Yolları'na 13:37 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu 13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü 12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Genç şarkıcı Aleyna Tilki 12:04 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak         
13:56
2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu         
13:38
Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın         
13:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu         
13:26
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KARGO ŞİRKETİNDEN ADALAR TARİFESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement