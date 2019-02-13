Kargo Şirketinden Kumaş Çalan Şahıslar Yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kargo şirketinden kumaş hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep
'in Şehitkamil
ilçesinde kargo şirketinden kumaş hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Oduncular Sitesi 96. Cadde'de meydana geldi. Özel bir kargo şirketine girerek kumaş toplarını araca yükleyip kaçan şüpheliler ile ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri yapılan çalışmalar sonucu E.A., M.Y., E.B. ve Y.M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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