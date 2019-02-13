Son Dakika Haberleri: Kargo Şirketinden Kumaş Çalan Şahıslar Yakalandı

Kargo Şirketinden Kumaş Çalan Şahıslar Yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kargo şirketinden kumaş hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Kargo Şirketinden Kumaş Çalan Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kargo şirketinden kumaş hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Oduncular Sitesi 96. Cadde'de meydana geldi. Özel bir kargo şirketine girerek kumaş toplarını araca yükleyip kaçan şüpheliler ile ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar sonucu E.A., M.Y., E.B. ve Y.M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Gaziantep, Şehitkamil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı! Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti

Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kargo Şirketinden Kumaş Çalan Şahıslar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]