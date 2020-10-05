Kargo şirketinden 'minik dostlarımıza yardım' kampanyası - Son Dakika

HAYVANLARI korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Yurtiçi Kargo 'Minik Dostlarımıza Yardım' kampanyası başlattı. Şirket, 5-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan kampanya kapsamında barınaklara yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, barınaklara yapılacak bireysel gönderiler için ekim ayı süresince devam edecek bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Yurtiçi Kargo, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle barınaklara destek olmak isteyen müşterileri için 'Minik Dostlarımıza Yardım' kampanyasını başlattı. Şirket, 5-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan kampanya kapsamında barınaklara yapılacak olan bireysel gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyacak.

Yurtiçi Kargo; barınaklara yardım etmek, hayvanların korunması ve beslenmesi konusunda barınaklara destek olmak amacıyla yurt genelinde düzenlenen kampanyadan tüm bireysel müşterilerin yararlanabileceğini, kampanyanın 30 desiye kadar olan gönderiler için geçerli olduğunu belirtti.