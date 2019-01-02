Son Dakika Haberleri: Kargo Şirketine Uyuşturucu Operasyonu

Kargo Şirketine Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

- Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu Örme makinesinin içinden Afyon sakızı çıktıİSTANBUL - Bağcılar'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenen örme makinesinin içinden 10 kilo 716 gram Afyon sakızı çıktı.

- Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu
Örme makinesinin içinden Afyon sakızı çıktı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenen örme makinesinin içinden 10 kilo 716 gram Afyon sakızı çıktı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 27 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesinin içine saklamış halde 10 kilo 716 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Örme makinesini keserek uyuşturucuya ulaşma anı da kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Bağcılar, 3. Sayfa
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