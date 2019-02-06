Son Dakika Haberleri: Kargo Şubesinde Eşini Öldüren Koca Samsun'da Yakalandı

Kargo Şubesinde Eşini Öldüren Koca Samsun'da Yakalandı

8 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, gittiği kargo firması şubesinde eşi Aynur Canıtez'i (46) tabancayla vurarak öldüren döner ustası Ali Canıtez (51), kaçtığı Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye atan polis ekiplerince yakalandı.

Kargo Şubesinde Eşini Öldüren Koca Samsun'da Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, gittiği kargo firması şubesinde eşi Aynur Canıtez'i (46) tabancayla vurarak öldüren döner ustası Ali Canıtez (51), kaçtığı Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye atan polis ekiplerince yakalandı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında, ilçenin Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aynur Canıtez, kendisine geldiği söylenen paketi almak için kargo firması şubesine gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi döner ustası Ali Canıtez de Aynur Canıtez'i takip etti. Ali Canıtez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp, tabancayla başına ve karnına peş peşe 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Aynur Canıtez, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynur Canıtez'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırı sonrası koşarak iş yerinden çıkan Ali Canıtez de olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAMSUN'DA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ali Canıtez, saat 01.30 sıralarında, Samsun'un Çarşamba ilçesi, Kirazlık Çay Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı. Bölgede devriye atan polis, hareket ve davranışlarından şüphelendiği Ali Canıtez'i, üzerinde ele geçirilen 9 milimetre çapındaki tabancayla gözaltına aldı. Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

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