Son Dakika Haberleri: Kargo Şubesinden Kumaş Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Kargo Şubesinden Kumaş Çalan 4 Kişi Tutuklandı

5 saat önce

GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kargo Şubesinden Kumaş Çalan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, gece yarısı girdikleri kargo şirketinden başka bir şehre gönderilmek üzere bekletilen kumaşları çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kumaşlar sahiplerine teslim edildi.

Olay geçen Çarşamba günü Sanayi Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım şirketi şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir şehre gönderilmek için kargoya verilen çok miktarda kumaş, gece yarısı minibüs ile gelip, içeri giren 4 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde işe gelen kargo görevlilerinin hırsızlık olayını fark etmesi üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden plakası tespit edilen minibüsün MOBESSE kameralarından izini süren polis hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin E.A., M.Y. E.B. ve Y.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan kumaşlar ise sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa
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