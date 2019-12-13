Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, eşi Aynur Canıtez'i öldüren tutuklu sanık Ali Canıtez, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Canıtez, pişman olduğunu ve cezaevinden çıkarak engelli oğluyla ilgilenmek istediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini ileri sürerek, hakkında indirim maddelerinin uygulanmasını istedi.

Ali Canıtez'e müebbet hapis cezası veren mahkemeye heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.

Bursa'da 5 Şubat'ta kendisine gönderildiği iddia edilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki bir kargo şubesine giden Aynur Canıtez (46), kendisinden sonra içeri giren ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez (51) ile tartışmıştı. Burada eşini tabancıyla vurarak öldüren Ali Canıtez, olay yerinden kaçmış, Samsun'da devriye görevindeki polislerce 7 Şubat'ta yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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