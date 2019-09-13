Son Dakika Haberleri: Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığın yargılandığı dava
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Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığın yargılandığı dava

1 saat önce

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığın yargılandığı dava, System.String[]

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, eşi Aynur Canıtez'i (46) öldürdüğü için "yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Canıtez (51) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kamera ve ses kayıtlarının dökümleri okundu. Mahkeme başkanı, bilirkişi tarafından çözülen kamera dökümünde söylenenleri sorduğunda sanık, "Böyle olmasını ben de istemezdim, pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 5 Şubat'ta kendisine gönderildiği iddia edilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki bir kargo şubesine giden 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisinden sonra içeri giren ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez'le tartışmıştı. Tabancayla eşini vurarak öldürdüğü iddia edilen Ali Canıtez olay yerinden kaçmış, Samsun'da devriye görevi yürüten polislerce 7 Şubat'ta yakalanıp tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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