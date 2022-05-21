Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor! - Son Dakika
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Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor!

21.05.2022 08:36
Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor!

Death Stranding 2 ne zaman çıkacak? Oyunun başkarakterinden Death Stranding 2 için ilgi çekici açıklamalar geldi.

Japon oyun tasarımcısı Hideo Kojima'nın en ilginç oyunlarından biri olan Death Stranding, devam yapımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. İlk oyunun başkarakteri olan oyuncu Norman Reedus'tan Death Stranding 2 için merak uyandıran açıklamalar geldi.

Death Stranding 2 nasıl olacak?

The Walking Dead oyuncusu Norman Reedus, popüler dizinin son sezonunu ele alan bir röportaj verdi. Röportaj sırasında yeni Death Stranding ile ilgili konuşan Reedus, söylememesi gereken bazı ifadeleri ağzından kaçırmış gibi görünüyor.

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Röportaja atıfta bulunarak Twitter'dan paylaşım yapan Nibel isimli kullanıcı, ikinci oyunun resmi olarak geleceğini fark etti. The Walking Dead'in başrol oyuncusu Death Stranding için, "İkincisine daha yeni başladık" yanıtını verdi.

..Norman Reedus seems to have confirmed that a Death Stranding sequel is in production in a new interviewhttps://t.co/aBU85dAJjT pic.twitter.com/iT30YyqEct

— Nibel (@Nibellion) May 20, 2022

Reedus ayrıca Death Stranding 2'nin ne zaman geleceğini de az çok ortaya koymuş durumda. İlk oyun için yürütülen çalışmanın iki ila üç yıl sürdüğünü ifade eden başrol, yeni oyunun da bu süre aralığında olabileceğini ima etti.

Death Stranding 2 geliştirilmesinin yeni başladığını göz önüne alırsak, 2024-2025 gibi gelmesini bekleyebiliriz.

"MoCap (Hareket yakalama) ve diğer her şeyi bitirmem belki iki veya üç yılımı aldı. Çok çalışmam gerekiyor. Ancak oyun çıktı ve tüm ödülleri kazandık. Bu çok büyük bir şeydi, biz ikinci bölümüne daha yeni başladık."

Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor!

Norman Reedus'tan gelen bu açıklama ne Kojima Productions ne de Sony Interactive Entertainment tarafından doğrulanmış değil. Ancak bu, bir devam yapımının halihazırda geliştirilme aşamasında olduğunu ve belki de sahnelerin hazırlanmaya başladığını gösteriyor.

Yeni yapımla ilgili henüz açıklama gelmemiş olsa da, Hideo Kojima, 9 Haziran'da başlayacak Summer Games Fest Live gibi yaklaşan etkinlikleri bekliyor olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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