"Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

"Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın" uyarısı

16.04.2022 11:55
"Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın" uyarısı

Belge inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan "pencere yöntemi" dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

Belge inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan "pencere yöntemi" dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, vatandaşlara imza attıkları evrakın önü ve arkasını kontrol etme uyarısında bulundu.

Olgay Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor. Biz bunu cihazla yaptığımız incelemelerde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlar, kargo teslim tutanağına imza attıklarını zannediyorlar ama altına yerleştirilen senede fark etmeden imzasını atmış oluyor. Vatandaşlar, belgenin önünü, arkasını kontrol edip ondan sonra imza atmalı."

Belge İnceleme Şubesi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 laboratuvardan biri olan İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, el yazısı imza, belge sahteciliği, tahrifat ve makine yazıları inceleme alanlarında hizmet veriyor.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvar, uluslararası deneylere katılım sağlayarak ismini yurt dışında da duyuruyor.

YORUMLAR
500
'Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu' dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü 'Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu' dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Dolandırıcılık, İnceleme, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: "Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement