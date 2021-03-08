Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar - Son Dakika

Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar

08.03.2021 09:55
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar, System.String[]

Aras Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Olmazsanız olmaz" temasıyla kadın çalışanları için sürprizler hazırladı.

Aras Kargo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Olmazsanız olmaz" temasıyla kadın çalışanları için sürprizler hazırladı. İlkinde bir kadın kurye kargo teslimatı için gittiği adreste kendisi için hazırlanan özel hediye ile karşılaştı. Transfer Merkezi'de ise görevli kadın çalışanlar kargo elleçleme sırasında kendi adlarına özel olarak hazırlanan gönderiler ile sürprizi yaşadı.

Aras Kargo, yöneticilikten, teknisyenliğe, motokuryelikten yedek parça uzmanlığına kadar geniş bir yelpazeye dağılan kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sürpriz hediyeler ile kutladı. Bunlardan birinde İstanbul'da dağıtım yapan bir kadın kurye teslimat için gittiği adreste, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'ın hediyesiyle karşılaşınca şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Transfer Merkezlerindeki görevli kadın çalışanlar ise kargo elleçleme sırasında şirketin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendileri için özel hazırladıkları sürpriz hediyeler ile karşılaştılar.

Bu anlamlı sürprizler için hazırlanan sosyal medya filminde ise, "Kadınlar Günü de olsa kadınlar çalışmaya devam ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde herkes birbirine hediyeler gönderiyor. Peki, o hediyeleri hazırlayan, taşıyan kadınlar! Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlarımız için güzel bir sürpriz yapmak istedik. Bu sefer hediyeyi onlar teslim etmedi, teslim aldı" mesajına yer verildi.

"Kadın istihdamını gözeterek işe alım yapıyoruz"

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, yaptığı açıklamada kadın çalışanlara yönelik uygulamalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Burkutoğlu, "Kadınların çalışma hayatında var olmasını toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Hem yönetim hem de saha çalışanlarımız arasında kadın istihdamını gözeterek işe alım yapıyoruz. Tüm bölge müdürlüklerimizde idari yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak dahil ettirdik. Bunun yanında kadın çalışan öneren çalışanlarımıza da önerdikleri kişi işe alındığı takdirde primle ödüllendiriyoruz. Bu sayede kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırıyor. Yönetim ekibimizde de CFO'muz ve 4 kadın genel müdür yardımcımız şirketimizin bu vizyonunu en iyi şekilde temsil ediyor. Aras Kargo'da içlerinde; kurye, motokurye, sürücü, yedek parça yöneticisi, kadın teknisyenler de dahil olduğu 2 bine yakın kadın görev yapıyor ve şirket olarak 8 Mart Kadınlar Günü'nde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu vesileyle başta Aras kadınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalayan ilk kargo şirketi olduğu belirtilen Aras Kargo'nun, anne olan çalışanları için esnek çalışma saati uyguladığı bildirildi. Şirketin, kadın çalışanların bebekleri 1 yaşına gelinceye kadar her gün 2 saat süt izni, 1-3 yaş arası çocuğu olan annelere ise her gün 1 saat bebek bakım izni ve cumartesi izni tanındığı belirtildi. Ayrıca annelere okulun ilk ve karne günü ile aşı günlerinde de izin verildiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar

Kadınlar Günü, Transfer, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar - Son Dakika


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