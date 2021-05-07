Kargo tuzağından 250 bin liralık vurgun: 2 tutuklama - Son Dakika

E-ticaret sitelerinde satışa konulan elektronik ürünleri satın alıyormuş gibi davranarak, ödeme öncesi ürünü görmek istediklerini belirten dolandırıcılar, sahte kimlikle teslim aldıkları kargolar ile 250 bin liralık haksız kazanç sağladı. Polisin takibi ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de son zamanlarda çeşitli kargo firmaları vasıtasıyla gönderilen cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu, elektronik cihaz ve maddi değeri yüksek olan eşyaların e-ticaret sitelerinden normal alıcı gibi pazarlığını yapan şüpheli şahıslarca, bulundukları il merkezlerinde tanıdıkları olup olmamasına göre ürünü kontrol ettikten sonra alacaklarını söyleyerek, satıcının arkadaşı veya akrabasına gönderdiği ürün ile ilgili olarak kime, hangi kargo numarasıyla gönderdiklerini öğrendikten sonra alıcıya ait sahte kimlik ile kargoya giderek teslim aldıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili bazı vatandaşlar satın aldıkları fotoğraf makinesi, telefon gibi pahalı elektronik ürünleri İzmir ilindeki akrabalarına gönderdiklerini fakat başka bir şahsın kargo takip numarasını ibraz ederek teslim aldığını beyan ederek şikayetçi oldular. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, mağdur vatandaşların ifadeleri ile yapılan saha ve kamera çalışmalarıyla söz konusu olaylarda kullanılan araç plakasını tespit etti. Aracın Ankara iline gittiğinin görülmesi üzerine araç yakın takibe alındı ve 1 hafta içerisinde İzmir'e tekrar dolandırıcılık için geldiğinde, şüpheli şahıslar E.S ve Ç.Ö kargo firmasında suçüstü yakalandılar. Ayrıca mağdurlara ait son model telefonlara ve şüphelilerin kullandıkları sahte kimliklere de ulaşıldı. Şüpheliler E.S ve Ç.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bu arada, dolandırıcıların sahte kimlikle teslim aldıkları kargolar ile şu ana kadar 250 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin kargoları teslim aldıkları o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. - İZMİR