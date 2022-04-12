Kargo uçağı havadan geri döndü - Son Dakika
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Kargo uçağı havadan geri döndü

12.04.2022 21:09
Kargo uçağı havadan geri döndü

ATATÜRK Havalimanı'ndan kalkış yapan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.

ATATÜRK Havalimanı'ndan kalkış yapan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MNG Kargo'ya ait MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.


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İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, MNG Kargo, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kargo uçağı havadan geri döndü - Son Dakika
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