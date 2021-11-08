Üye Girişi
Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a uçtu - Son Dakika

Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a uçtu

08.11.2021 11:02
Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a uçtu

Singapur Hava Yollarına ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen dört kedi yavrusunun 2 bin 500 kilometre yolculuk ederek Hong Kong'a uçtuğu bildirildi.

Singapur Hava Yollarına ait kargo uçağına girdikleri fark edilmeyen dört kedi yavrusunun 2 bin 500 kilometre yolculuk ederek Hong Kong'a uçtuğu bildirildi.

Mothership sitesinin haberine göre, kargo uçağının kabininde bulunan iki beyaz ve iki siyah kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a ulaştı.

Singapur Hava Yolları çalışanı, cumartesi günü Hong Kong polisine kargo uçağındaki "kaçak yolcular" hakkında bilgi verdi.

Yavru kedilerin bulunmasının ardından polis, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesine (AFCD) bilgi verdi.

Ancak geçmişte AFCD'nin karantinaya alınmamış hayvanları uyutarak öldürmesi hayvan hakları gruplarını harekete geçirdi.

Hayvan hakları grupları, kedilerin hayatlarını kurtarmak için imza kampanyası başlatarak karantinadan sonra sahiplendirilmesini talep etti.

AFCD, yapılan ilk muayenenin ardından dört kedi yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kedilerin karantina sonrasında sahiplendirileceği aktarıldı.

Hayvan Hakları, Cumartesi, Hong Kong, Singapur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a uçtu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi 10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021         
10:51
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç         
10:33
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kargo uçağına girdiği fark edilmeyen 4 kedi yavrusu Singapur'dan Hong Kong'a uçtu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement