Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler - Son Dakika

Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

7 saat önce

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi.

Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler, System.String[]

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta- İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Atlanta, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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