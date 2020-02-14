Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler - Son Dakika

Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

6 saat önce

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi.

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta- İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(İHA)

Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

İstanbul, Atlanta, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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