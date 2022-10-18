FedEx'ten çok tartışılan robotlu dağıtım programı hakkında kritik karar!

Robotics 24/7'nin haberine göre FedEx'in dönüşümden sorumlu başkanı Sriram Krishnasam çalışanlarına gönderdiği e-posta ile teslimat hizmetinin bir parçası olan Roxo'yu kaldırdıklarını belirtti. Krishnasam, bu kararı şirketin Drive adlı yeni şirket stratejilerinde duyurdu.

Krishnasam: Roxo beklentileri karşılayamadı

Roxo'nun değerleri bir amaca hizmet ettiğini vurgulan Sriram Krishnasam yaptığı açıklamada "Robot teknolojileri, otomasyon ve inovasyon stratejilerimizin temel direkleri olsa da Roxo, Drive için kısa vadeli gereksinimleri karşılayamadı" ifadelerini kullandı.

Roxo, 2019 yılında DEKA ile bir ortaklık neticesinde kurulmuştur. Bu robot, merdiven çıkma özelliğine sahip motorlu bir tekerlekli sandalye olan iBot'tur. Roxo'da 10 mil hız ve 100 libre (45 kg) kargo taşıma hızı mevcut. Pille çalışan bu robot, 8 mil menzile sahip.

Roxo, kargoyu teslim etmek için müşterinin kapısındaki kaldırımlara çıkıyor. Ayrıca yol kenarları, yayalar ve park etmiş arabalar arasında gezinmek üzere tasarlandı. 360 derecelik bir lidar sensörünü, yuvarlak kabuğunun üzerinde 360 ??derecelik uzun menzilli kameralarla birleştiriyor. Tabanın etrafında 180 derecelik stereo kameralar ve 360 ??derecelik bir radar sensörü bulunuyor. Ayrıca önüne mesaj iletebilen bir ekrana da sahip.

FedEx'in merdiven çıkabilen teslimat robotları!

FedEx, Roxo'yu ABD'de Tennessee, New Hampshire ve Texas'ta ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya kadar uzak yerlerde test ediyordu.

Roxo, testlerde hayal kırıklığına uğrayan tek teslimat botu da değil. FedEx gibi Seattle merkezli e-ticaret perakendecisi Amazon'da Scout'u 2019'da piyasaya sürdü. Amazon da Seattle dışındaki şehirlerde ve Güney Kaliforniya, Georgia ve Tennessee'de LMD (son mil teslimatları) yapan Scout teslimat bot programını küçültüyor.

Roxo, FedEx'in teknolojiye yönelik tek girişimi değil. Ayrıca, Virginia, Christiansburg kasabasında Wing adlı bir Alfabe şirketi ile drone teslimatlarının denemelerini yürütüyor.

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