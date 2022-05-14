Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika
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Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar

14.05.2022 09:55

- Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar Esenyurt'ta kargo anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya dönüştü: o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta bulunan bir kargo dükkanında çıkan anlaşmazlık, taraflardan birinin arkadaşlarını çağırmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

- Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar

Esenyurt'ta kargo anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya dönüştü: o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir kargo dükkanında çıkan anlaşmazlık, taraflardan birinin arkadaşlarını çağırmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren olayda bir kadının saldırgan şahıslara müdahale etmesiyle olay son bulurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kargo dükkanına gelen müşteri, çalışanlar ile bir konuda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonrasında öfke ile dükkandan ayrılan şahıs, dakikalar sonra arkadaşları ile işyerine geri geldi. Bıçak ile dükkana dalan şahıslar, çalışanları darp etmeye başladı. Gözü dönmüş saldırganlar dakikalarca içeride terör estirirken, işyerinde çalışan bir kadın kavgaya müdahale ederek şahısları dışarı çıkarttı. Olay sonrasında saldırganlar geldikleri araçlarla kayıplara karışırken, darp edilen çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Konu hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden saldırganları yakalayarak karakola götürürken, yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar
Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar
Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar
Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika


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