İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE - Son Dakika

İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

27.04.2021 10:04

? Pandeminin gölgesinde başlayan Ramazan ayı yarılandı.

? Pandeminin gölgesinde başlayan Ramazan ayı yarılandı. Salgın dolayısıyla iftarlarını evlerinde açan vatandaşın gıda tüketimi arttı. Bu nedenle aileler, memleketlerine yönelerek, Kayseri'den salam, sucuk, Kars'tan kaşar, Şanlıurfa'dan salça, Malatya'dan kayısı, Ege'den zeytinyağı getirtmeye başladı. Kargo firmasında çalışanlar ise, geçen yıllara göre memleketten getirtilen ürünlerin zirvede olduğunu söyleyerek, yöresel lezzetler bozulmadan, zamanında adresine ulaşsın diye yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bu yıl Ramazan ayında restoranlar kapalı. O nedenle her yıl Ramazan'da temel gıda ürünlerine artan talep daha da yükseldi. Özellikle online gıda alışverişlerine ilgi fazla olurken, akrabalar tarafından 'memleketlerden' gönderilen gıda ürünlerini içeren kargolar da zirve yaptı.

KAYSERİ'DEN SUCUK, KARS'TAN KAŞAR, EGE'DEN ZEYTİNYAĞI

Kayseri'den salam, sucuk, Kars'tan kaşar, Şanlıurfa'dan salça, Malatya'dan kayısı, Ege'den zeytinyağı en çok talep edilen ürünler oldu. Bu dönemde kargo firmaları ise yöresel lezzetleri bozulmadan Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için zamanla yarışıyor. Bu dönemde, özellikle kuru gıda, bakliyat ve Ramazan kolisi gönderi oranlarında artış yaşanıyor.

İNSANLAR KISITLAMALAR NEDENİYLE MEMLEKETLERİNE GİDEMEDİ

Aras Holding'in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz'in Genel Müdürü Sinan Yavuz, 'Ramazan ayı Türkiye'de gıda sektörünün en hareketli olduğu aydır. Tüm Türkiye'deki yıllık gıda alışverişinin yüzde 25'i Ramazan ayında gerçekleştiriliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle ekstra bir yoğunluk var çünkü bütün iftarlar evde yapılıyor. Ayrıca insanlar marketlerdeki yoğunluktan kaçıyor ve gıda ürünlerini internet üzerine sipariş ediyor. Gıdanın dolaşımı artıyor, bu dönemde biz de büyük bir sorumluluk alıyoruz' dedi.

Millet olarak yöresel lezzetlerin sevildiğini belirten Yavuz, 'Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle insanlar memleketlerine gidip ihtiyaçları olan gıda ürünlerini getiremedi. Kargo şirketleri olarak bizler diğer illerden bu lezzetleri getirip, kapılarına kadar teslimatı yapıyoruz. Gerek artan bu tüketim ve gerekse pandemi kısıtlamaları sebebiyle, lojistik sektörü olarak temel tüketim ürünlerinin raflarda yer alması için, yoğun çaba harcıyoruz' ifadelerini kullandı.

RAMAZANDA KARGO TALEPLERİ YÜZDE 60 ARTTI

Teslimatlara gece de devam ettiklerini aktaran Yavuz, 'En çok Kayseri'den salam, sucuk, Ege Bölgesi'nden zeytinyağı, Gaziantep ve civar illerden salça ve kuru baklava, Kars ve doğu yöresinden kaşar ve bal gibi ürünler geliyor. Kargo talepleri bir önceki aya göre yüzde 60 arttı. Bu ayın etkisiyle gece 23.00'e kadar teslimatlarımız devam ediyor. Çünkü sahur için de talep var, onları da karşılamak için çalışıyoruz' diye konuştu.

DAĞITICI PERSONEL ALIMLARI SÜRÜYOR

Hijyen kontrollerini en üst düzeyde tutarak çalıştıklarını vurgulayan Yavuz, 'Bozulabilecek ürünler için ısı kontrollü araçlarımız var. Taşımaları bu araçlarla yapıyoruz. Aldığımız gönderileri 1 günde teslim etmek için çalışıyoruz. Ürünlerin zamanında sofralarda ve raflarda olmasına dikkat ediyoruz. Bu dönemde dağıtıcı personelimizi yüzde 20 artırdık, alımlar devam ediyor' ifadelerini kullandı.

E-TİCARETE İLGİ BÜYÜK

Sinan Yavuz, 'Normal e-ticaret sevkiyatlarının tüketicilere ulaştırılması hizmetinin yanı sıra, marketlerin e-ticaret siparişlerinin aynı gün içinde tüketicilere ulaştırılması hizmetini de başlattık. Ramazan ayında memleketten özel gıda sevkiyatları hiç olmadığı kadar fazla gerçekleşiyor. Hem gıda tüketimi artığından hem de insanlar iftar sofralarında yörelerinden lezzetlerin olmasını istediğinden memleketlerine yöneldi' diye konuştu.

RAMAZAN KOLİSİ GÖNDERİMİ DE ARTTI

Bu dönemde, özellikle kuru gıda, bakliyat ve Ramazan kolisi gönderi oranlarında artış olduğunu ifade eden Yavuz, kuru gıda sevkiyatlarına uygun alt yapılarını olduğunu ve sorunsuz, sağlıklı bir şekilde teslimat yaptıklarını söyledi.

İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Kayseri, Ramazan, Kars, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSTANBUL KARGOCULARIN RAMAZAN MESAİSİ: MEMLEKETTEN GELEN GIDA ÜRÜNLERİ ZİRVEDE - Son Dakika Ekonomi


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