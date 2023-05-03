"Kargocuyum" diyerek kapıya çağırdığı kişiyi mermiye boğdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesinde iddiaya göre S.Y. isimli şüpheli bir binaya girerek, Serkan K.'nin yaşadığı 2. kata çıktı.

"KARGO GETİRDİM" DEMİŞ

Serkan K.'nin evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nin gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Gece saatlerinde Turhal istikametinden Tokat'ta gelen araç ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. Çeçenistan Caddesi'nde ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine araçta bulunan S.Y. ve H.C. yakalandı. S.Y.'nin Kocaeli'de işlenen cinayet hakkında şüpheli olduğu öğrenildi. Ekiplerin şüpheliyi yakalama anları kameralara yansıdı.

GÖZALTINDA

Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucunda araçta silah bulunamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekiplerinin yüzlerce kamera kaydı izleyerek tespit ettiği şüpheli, Tokat İl Emniyet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.