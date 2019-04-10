Son Dakika Haberleri: Kargocuyum' Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Kargocuyum' Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'de, kendisini 'kargocu' olarak tanıtan ve kapısını çaldığı kişilere, komşusunun ödemeli kargosu olduğunu söyleyen ve ücreti alarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

Kargocuyum' Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'de, kendisini 'kargocu' olarak tanıtan ve kapısını çaldığı kişilere, komşusunun ödemeli kargosu olduğunu söyleyen ve ücreti alarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

Kentte, son günlerde kendisini kargocu olarak tanıtan bir kişinin bazı evlere giderek, 'Komşunuz evde yok, ödemeli kargosunu size vermemi istedi' diyerek, kargo bedeli adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur 2 kişinin oturduğu apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından, dolandırıcılık yapan kişinin S.İ. olduğu saptandı. Adresi belirlenerek gözaltına alınan S.İ., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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