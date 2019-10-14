Kargoda 'güz' dönemi

Yurtiçi Kargo, kargolarını şube ve acentelere getiren müşterilerine şehir içi ve şehir dışı standart gönderilerinde 31 Aralık tarihine kadar yüzde 20-25 oranına denk gelen indirimler sunacağını duyurdu.



Türkiye'de kargo sektörünün en bilinen markalarından olan Yurtiçi Kargo yeni bir duyuru yaptı. Buna göre marka, 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek güz kampanyası ile kargolarını şubelerine ve acentelerine getiren tüm müşterilerinin gönderilerini Türkiye'nin dört bir yanına yüzde 20-25 indirim oranına denk gelen avantajlı fiyatlar ile taşıyacak.



Türkiye genelinde faaliyet gösteren kargo şirketinin şubelerinin ve acentelerinin çalışma saatleri ile tüm gönderilerin standart taşıma bedellerine ilişkin detaylı bilgiye resmi web sayfasından çağrı merkezinden ulaşılabilecek. Gönderiler ayrıca, gönderici ödemeli ya da alıcı ödemeli de yapılabilecek. - İSTANBUL