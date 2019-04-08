Son Dakika Haberleri: Kargoda Peynir Tenekelerinde Esrar Ele Geçti

Kargoda Peynir Tenekelerinde Esrar Ele Geçti

1 saat önce

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince kargo aktarım merkezine düzenlenen operasyonda peynir tenekelerinde 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Kargoda Peynir Tenekelerinde Esrar Ele Geçti, System.String[]
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince kargo aktarım merkezine düzenlenen operasyonda peynir tenekelerinde 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tenekeleri kargoya bırakan kişi ya da kişiler aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6 Nisan günü bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda kargo olarak gönderilmek istenen peynir tenekelerinin içerisinde 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, tenekeleri kargoya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:56 Kaynak: DHA

Polis, Diyarbakır, Güncel
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