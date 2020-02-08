Kargoda unutuluyor, zamanında ulaşmıyor: Hayat kurtaracak organlar, nasıl kullanılamaz hale geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Southwest Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta unutulmuş bir insan kalbinin ortaya çıkması şok etkisi yaratmıştı. Uzmanlar, hayati öneme sahip birçok organın teslimat sürecinde unutularak veya geç kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtiyor.



Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kaiser Health News'un araştırmasına göre, ABD'de 2014 ila 2019 yıllarında uçaklarda yaşanan gecikme ve ihmallerden dolayı 170 organ nakledilemedi, 370 organ da neredeyse kullanılmaz hale geldi. Ayrıca teslimat esnasında yaşanan aksamalardan dolayı 22 organ da başka hastaya yönlendirildi.