İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından Karatay ilçesindeki bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kargodaki sürpriz yumurtada uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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