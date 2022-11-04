Kargodaki sürpriz yumurtada uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kargodaki sürpriz yumurtada uyuşturucu bulundu

04.11.2022 14:27

Konya'da polis ekipleri kargo paketinde sürpriz yumurtanın içine gizlenmiş 59 gram metamfetamin ele geçirdi. Kargonun sahibi Mustafa K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından Karatay ilçesindeki bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

SÜRPRİZ YUMURTAYA GİZLENMİŞ

Yapılan aramada oyuncak bulunan paketteki sürpriz yumurtanın içinde 59 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis daha sonra paketin gönderildiği kargo sahibi Mustafa K.'yi gözaltına aldı. Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kargodaki sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı
Kargodaki sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı
Kargodaki sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı
Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargodaki sürpriz yumurtada uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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