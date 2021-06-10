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Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti - Son Dakika

Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti

10.06.2021 10:30
Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti, System.String[]

Samsun'da bir kargo şirketine baskın düzenleyen polis kaçak parfüm, matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirdi.

Samsun'da bir kargo şirketine baskın düzenleyen polis kaçak parfüm, matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada Atakum ilçesinde bulunan bir kargo şubesine kaçak emtialar geleceğini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda T.T. ve E.S. adına gelen kargoda paketinden 120 adet kaçak parfüm,1 adet kaçak matkap ve 1 adet kaçak ağaç kesme motoru ele geçirdi. T.T. ve E.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti - Son Dakika


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