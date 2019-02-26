Son Dakika Haberleri: Kargodan 67 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

Kargodan 67 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

9 dakika önce

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda bir kargo paketinde 67 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.

Kargodan 67 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda bir kargo paketinde 67 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada durdurulan bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, bir kargo paketinde 100 TL'lik banknotlar halinde 677 adet 67 bin 700 TL'lik sahte para ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren polis, kargo teslimatını alacak ve sahte paraları piyasaya sürecek olan 2 şahsı belirledi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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