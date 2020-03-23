Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı - Son Dakika

Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, bir kargo şirketinde 99 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir kargo şirketinde 99 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kargo şirketinde arama yapan polis, 7 koli içinde 99 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.Kaçak tütüne el koyan polis, kargoyu gönderen ile alıcıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:00 Kaynak: DHA

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