Kargolar Bayramda Çalışacak mı? Bankalar ve Noterler Açık mı?

Kargolar arefe günü çalışıyor mu? Kargolar 26 Haziran'da çalışıyor mu? Kargolar bayramda çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Kargolar arefe günü çalışıyor mu? Kargolar 26 Haziran'da çalışıyor mu? Kargolar bayramda çalışıyor mu? soruları yer aldı.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar 26 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye devam ederken 27 Haziran arefe günü yarım gün hizmet verecek.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri bayram boyunca hizmet vermeyecek. Bayram tatilinin bitmesinin ardından 3 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

PAZARTESİ ADLİYELER AÇIK MI?

9 günlük idari izin memurları kapsıyor bu nedenle adliyeler 26 Haziran Pazartesi günü açık olmayacak. Bayram tatilinde nöbetçi adliyeler hizmet verecek.

26 - 27 HAZİRAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin sadece kamu personeli için geçerlidir. Özel sektör olan bankalar ise idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar ise Borsa İstanbul'un çalışma sistemine bağlı olarak çalışıyor bu nedenle bankaların 26-27 Haziran tarihlerinde çalışması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

26 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

26 Haziran günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle noterler açık olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi