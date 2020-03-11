Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
6 saat önce
İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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