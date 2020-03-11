Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

6 saat önce

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı, System.String[]

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:15:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]