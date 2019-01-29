Kargoları Savurarak Yükleme Yapan Çalışanların İşine Son Verildi

RİZE'de, kargo şirketi çalışanlarının, paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlara dair kayda alınan görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

RİZE'de, kargo şirketi çalışanlarının, paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlara dair kayda alınan görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi.



Kargo şirketinin Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki şubesinde çalışanların koli ve paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlar, çevrede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, savrulan koli ve paketlerin yere düştüğü, alınan kolilerin kamyonun kasasına tekrar gelişigüzel atıldığı anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine, 5 çalışanın işine son verildiği belirtildi.



- Rize

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