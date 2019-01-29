Son Dakika Haberleri: Kargoları Savurarak Yükleme Yapan Çalışanların İşine Son Verildi

Kargoları Savurarak Yükleme Yapan Çalışanların İşine Son Verildi

16 dakika önce

RİZE'de, kargo şirketi çalışanlarının, paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlara dair kayda alınan görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Kargoları Savurarak Yükleme Yapan Çalışanların İşine Son Verildi, System.String[]
RİZE'de, kargo şirketi çalışanlarının, paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlara dair kayda alınan görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine 5 çalışanın işine son verildi. Kargo şirketinin Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki şubesinde çalışanların koli ve paketleri savurarak, kamyona yüklemeye çalıştığı anlar, çevrede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, savrulan koli ve paketlerin yere düştüğü, alınan kolilerin kamyonun kasasına tekrar gelişigüzel atıldığı anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine, 5 çalışanın işine son verildiği belirtildi. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

Rize, Güncel
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