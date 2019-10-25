Son Dakika Haberleri: Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu
Son Dakika Güncel Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu

Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu

1 saat önce

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, akrabasına gönderdiği bilgisayarın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından teslim alınması üzerine kargo şirketi ve kimliği belirlenemeyen alıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu, System.String[]

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, akrabasına gönderdiği bilgisayarın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından teslim alınması üzerine kargo şirketi ve kimliği belirlenemeyen alıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Bedran Çakar, İstanbul'da yaşayan amcasının oğluna göndermek üzere dizüstü bilgisayarını kargoya teslim etti.

Kargo şirketinden "teslim edildi" mesajını alan Çakar, birkaç saat sonra akrabasının kargonun şubede olmadığını söylemesi üzerine şirketle bağlantıya geçti.

Çakar'ın başvurusu üzerine kamera kayıtları incelendi ve bilgisayarın kargo şubesine gelen farklı bir kişiye teslim edildiği görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kargo şirketi ve bilgisayarı teslim alan kimliği belirsiz şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kargo şirketi yetkililerinin bilgisayarı kimlik teyidi almadan teslim ettiğini, bilgisayarı alan kişiye ise ulaşılamadığını ifade etti.

Bilgisayarının teslim edilmesini ya da zararının karşılanmasını istediğini ifade eden Çakar, şöyle konuştu:

"Görüntülerde şubeye giren kişinin kimlik ibraz etmeden telefonunu göstererek kargoyu teslim aldığı görülüyor. Adamın ne gösterdiği de belli olmuyor. Almış, çıkıp gitmiş. Ben öğrenciyim, yazın çalışıp para biriktirerek aldım o bilgisayarı. Üzüntümden geceleri uyuyamıyorum."

Ege Üniversitesi, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı
TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi! Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:18:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]