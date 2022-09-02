Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi

02.09.2022 19:21

- Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi Kocaeli'de, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin oyununu narkotik polisi bozdu.

- Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin oyununu narkotik polisi bozdu. Kargo kamyonunda polis ekiplerince yapılan aramada hoparlörde zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ibtihbaratı üzerine harekete geçti. TEM otoyolunda durdurulan kargo kamyonunda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Kamyon içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin ses sistemi paketine tepki gösterdi. Açılan pakette hoparlör içerisine zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Polis, kargo sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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