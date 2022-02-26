Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika
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Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı

26.02.2022 09:54

Adana'da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Adana'da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezinde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G'yi (32) Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken durdurdu.

Uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın koliye tepki vermesi ve kavurmaların içinden uyuşturucu çıkması polis kamerasına yansıdı.

Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı
Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı
Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı
Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı

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KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika
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