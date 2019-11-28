Son Dakika Haberleri: Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli
Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli - Son Dakika

Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli

7 saat önce

Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonunu ele geçirdi.

Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli, System.String[]

Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonunu ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri A.D. isimli şahsın adıyla Mardin'e iki kutu içinde kaçak cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kargo şubesine yaptığı baskında A.D. ismiyle gönderilen iki kutuya el koydu. Kutular açıldığında piyasa değeri 50 bin lira olan 90 cep telefonu ele geçirildi.


Cep telefonlarına el koyan polis, A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Mardin, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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