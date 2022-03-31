Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

31.03.2022 12:22
Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsa kargo ile gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, jandarma ekiplerinin operasyonunda ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsa kargo ile gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, jandarma ekiplerinin operasyonunda ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gümrük kaçağı elektronik sigara ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, F.K.A. isimli şahsa kargo aracılığı ile elektronik sigara gönderileceği bilgisinin alınması üzerine 2 adet kargo kolisi açıldı. Yapılan aramada bin 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Jandarma, Antalya, Alanya, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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