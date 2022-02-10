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Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi

10.02.2022 16:13
Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi

Burdur'da kargoyla gönderilen 29 bin adet kaçak makaronlar polis tarafından ele geçirildi.

Burdur'da kargoyla gönderilen 29 bin adet kaçak makaronlar polis tarafından ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kargo yoluyla gönderilen 3 kolide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 29 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. E.K. ve M.K. ise yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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Kaçakçılık, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kargoyla gönderilen 29 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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