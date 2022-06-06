Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı

06.06.2022 22:42
Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı

Adana'dan Antalya'nın Alanya ilçesine kargoyla gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı. İhbar üzerine polis, kargoyu teslim alan şahsı yakaladı. Kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

YAKLAŞIK 100 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı. Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu.

SERBEST BIRAKILDI

Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Alanya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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