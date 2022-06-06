Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı. Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu.
Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika