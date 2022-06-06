Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Alanya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.