Son Dakika Haberleri: Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı
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Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı

20 dakika önce

VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.

VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, E.Ç.'nin kargoyla Van'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Antalya'da belirlenen kargo şirketi şubesine giden polis ekipleri, Van'dan E.Ç. adına kargo geldiğini belirledi. Burada önlem alan polis ekipleri, paketi teslim alan E.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan incelemede E.Ç.'nin teslim aldığı pakette, parke taşları içine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

Kargoyla gönderilen parke taşlarının içinden eroin çıktı

Narkotik, Antalya, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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