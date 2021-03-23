Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı

23.03.2021 16:20
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Uşak'ta narkotik timleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçti.

Uşak'ta narkotik timleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçti. Durdurulan iki araçta çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken bir kargo firmasında narkotik köpeği ile yapılan aramalarda patik içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından uygulama noktalarında durdurulan iki araçta 5 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 903 gram esrar, sentetik ecza hap ile metafetamin maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin Narkotik arama köpeği ile bir kargo firmasında yaptığı aramada özel eğitimli köpeğin tepki üzerine açılan kargoda çıkan herkesi hayrete düşürdü. Kargo paketinin içerisinde bulunan patiğin içerisinde metafetamin ele geçirildi. Olayla ilgili sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınırken zehir tacirinin 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Zehir tacirlerinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor - UŞAK

Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Narkotik, Silah, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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