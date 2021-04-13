MERSİN KARGOYLA GÖNDERİLEN ŞANZIMANDAN 3,9 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki kargo şubesine, kargoyu almaya giden şüphelileri takibe aldı. Ekipler, kargoyla gönderilen şanzımanı teslim alan şüphelileri gözaltına aldı. Paketi açılan şanzımanda 3,9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., F.D. ve A.Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam

Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal