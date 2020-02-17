Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı - Son Dakika

Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı

7 saat önce

Çorum'da düzenlenen operasyonda, Ankara'dan kargo ile gönderilen 170 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı, System.String[]

Çorum'da düzenlenen operasyonda, Ankara'dan kargo ile gönderilen 170 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Ankara'dan Çorum'a kargo ile sahte içki gönderildiği bilgisine ulaşan ekipler, kargo şirketine düzenledikleri operasyonda, 215 şişe içerisinde yaklaşık 170 litre kaçak içki ele geçirdi.

Şüphelilerin, kargo firması yetkililerinin anlamaması için kolilerdeki içkileri "zeytinyağı" olarak gösterdikleri ve bu şekilde sahte belge düzenledikleri öğrenildi. El konulan kaçak içkinin, önceden belirlenen adresler aracılığıyla piyasaya sürüleceği belirtildi.

Adına gönderilen kargoyu teslim almaya gelen H.F.P. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.P, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'dan kaçak içkileri gönderen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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