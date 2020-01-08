Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe - Son Dakika

Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe

6 saat önce

Gaziantep'te kargo aktarım merkezlerinde yapılan aramalarda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe, System.String[]

Gaziantep'te kargo aktarım merkezlerinde yapılan aramalarda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 2 ayrı kargo şirketinde ve Beydilli Mahallesi'nde bulunan 1 garajda arama yaptı. Yapılan aramalarda kargo paketlerinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ile garajda 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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