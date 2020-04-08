Kargoyla kaçakçılık polisin takibinden kaçmadı - Son Dakika

Ağrı'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargoyla batıdaki illere götürülmeye çalışılan 5 bin paket kaçak sigara ve 300 elektronik sigara tütünü ile çok sayıda faturasız ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla batıdaki illere kaçak ürün gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktasında, bir şirkete ait kargo aracını durduran ekipler, savcılıktan alınan arama kararı izninin ardından araçta kontrol yaptı.

Yapılan aramada kargo gönderileri arasında, 5 bin paket kaçak sigara, 300 elektronik sigara tütünü, faturasız markalı 400 çanta, 1500 oyuncak ve Türkçe ibare olmayan, cilt bakımında kullanılan 290 "dermaroller" ele geçirildi.