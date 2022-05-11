Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı

11.05.2022 16:22

Bir son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen uyuşturucuyu alan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen uyuşturucuyu alan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir kargo şubesinden gönderiyi alan E.G. isimli kadın ile S.Ö'yü yakaladı.

Zanlıların kargo gönderisi, üstleri ve araçlarında yapılan aramada 492,75 gram metamfetamin, hassas terazi, cep terazisi, pipet içinde 0,52 gram metamfetamin ile "bong" tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

E.G. ve S.Ö, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı
Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı
Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı
Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı
Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
İstanbul'dan kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 2 kişi tutuklandı İstanbul'dan kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 2 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement