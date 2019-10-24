Son Dakika Haberleri: Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon
Son Dakika Güncel Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

1 saat önce

Diyarbakır'dan kargoyla Ankara'ya gönderilen 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon, System.String[]

Diyarbakır'dan kargoyla Ankara'ya gönderilen 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan kargoyla Ankara ve çevre illere lisanssız ve faturasız kıyılmış tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince Mamak ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta, eğitimli köpek "Patik" ile yapılan aramada 2 ton kıyılmış kaçak tütün, 70 kilogram kaçak sigara ve 90 paket pipo tütünü bulundu.

Kargoları gönderdiği belirlenen 10 kişi ile 38 alıcı hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır, Jandarma, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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